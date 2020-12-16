"وزير العدل" يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة إقرار ميزانية 2021

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ثمّن الحرص على تجاوز تَبِعات "كورونا" وإعطاء الأولوية لصحة المواطنين والمقيمين

رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021.

وثمّن الصمعاني مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إقرار الميزانية وما جاء فيها من حرص القيادة الرشيدة على تجاوز تبعات جائحة كورونا وآثارها المختلفة وإعطاء الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، واتخاذ تدابير مالية واقتصادية، هدفت إلى الحد من تداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن وزارة العدل اتخذت طريق التقدم والتطوير المستمر طريقًا متوائمًا مع ما سارت عليه المملكة من تحولات إيجابية ونقلات نوعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- في ظل رؤية طموحة، هدفها جعل المملكة أنموذجًا ناجحًا ورائدًا على الأصعدة كافة.

وقال الصمعاني: إن الوزارة أولت عناية كبيرة لخدمة المستفيدين والمتقاضين وتحقيق رضاهم والحرص على تسهيل التعاملات وتذليل الصعوبات كافة بإعادة هندسة الإجراءات ورقمنتها، ورفع كفاءة العمل والأداء، بما ينسجم مع تطلعات قيادة المملكة العربية السعودية، في تحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم في هذه البلاد، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لتحقيق كل ما فيه خير الوطن والمواطنين.وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني