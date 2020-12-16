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شاهد.. رئيس الهيئة الملكية يتفقد عددًا من المشاريع الاستثمارية والتنموية بينبع الصناعية

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اطلع ميدانيًّا على الجاري تنفيذها بينها مشروعات الجسور وأثنى على الدور الكبير للمهندسين

شاهد.. رئيس الهيئة الملكية يتفقد عددًا من المشاريع الاستثمارية والتنموية بينبع الصناعية

تفقّد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان يوم أمس الثلاثاء، سير العمل في عدد من المشاريع الاستثمارية والتنموية بمدينة ينبع الصناعية، واطلع ميدانيًّا على المشروعات الجاري تنفيذها من قِبَل الهيئة الملكية.

واستهل السعدان الجولة بزيارة لمركز العمليات الذكي، ومركز خدمات الأعمال، ومشروع الخزن المشترك، ومشروعي إسكان العمالة بينبع الصناعية، ومشاريع محطات الكهرباء؛ فيما اطلع على سير العمل في مشروع مبنى إدارة حماية ومراقبة البيئة الجديد، ومشروع إنشاء مستودع الخدمات الصحية.

ووقف رئيس الهيئة الملكية ميدانيًّا على سير العمل في مشاريع الجسور بالمدينة؛ حيث تفقّد مشروع إنشاء جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز بالمحول الشرقي، ومشروع إنشاء جسر تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق ينبع السريع.

وأثنى المهندس السعدان على الدور الكبير للمهندسين السعوديين بالهيئة الملكية الذين يشرفون على هذه المشاريع التنموية.. وفي أثناء الجولة افتتح شركة حلول المطاط للقفازات الطبية.

وكان المهندس عبدالله السعدان قد اطلع بمركز الملك فهد الحضاري على عدد من العروض المرئية المقدمة من قطاعات الهيئة الملكية بينبع؛ حيث شاهد عرضًا مرئيًّا عن الأداء والإنجازات لعام 2020م، وعرضًا عن الأداء المؤسسي من إدارة التخطيط والأداء، وعرضًا من قطاع الشؤون الفنية عن خطة تنفيذ بعض المشاريع وخطة إنجاز المبنى الرئيسي للهيئة الملكية بينبع؛ فيما شاهد عرضًا عن تأهيل وتدريب الكوادر بعقود التشغيل والصيانة بالتعاون مع معهد ينبع التقني، وعرضًا مرئيًّا عن الاستثمار.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص رئيس الهيئة الملكية على تفقد المشاريع، والاطلاع على سير العمل ومتابعة المشاريع الجاري تنفيذها بينبع الصناعية.

شاهد.. رئيس الهيئة الملكية يتفقد عددًا من المشاريع الاستثمارية والتنموية بينبع الصناعية

شاهد.. رئيس الهيئة الملكية يتفقد عددًا من المشاريع الاستثمارية والتنموية بينبع الصناعية

شاهد.. رئيس الهيئة الملكية يتفقد عددًا من المشاريع الاستثمارية والتنموية بينبع الصناعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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