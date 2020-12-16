"وجه الرئيس بعلاجها".. تشييع جثمان الطفلة "ميرا" بمسقط رأسها في طنطا- صور

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

شيع أهالي قرية محلة مرحوم بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، جثمان الرضيعة ميرا محمود إمام، 8 أشهر، التي توفيت صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وسبق ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاجها على نفقة الدولة، وجرى نقلها إلى معهد ناصر في القاهرة.

وقال محمود إمام، والد الطفلة، إن ابنته توفيت قبل دخولها غرفة العمليات بنحو ساعة.

فيما قالت دعاء فايد، والدة الطفلة على صفحتها على "فيسبوك": "نحمد الله ولا نقول إلا ما يرضي الله، اللهم لا اعتراض على قضائه، إن الله لا يريد لها أن تتأذى.. البقاء والدوام لله وحده.. بنتي ميرا في ذمة الله".

كان الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أعلن أن الطفلة ميرا محمود والتي تعاني من ثقب بين الأذينين والبطينين بالقلب وترقد بمستشفى المبرة بمحافظة الغربية، جرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ يومين لإجراء عملية جراحية دقيقة.

وجاء قرار الرئيس بعد انتشار فيديو لوالدة الطفلة على وسائل التواصل الاجتماعي، تستغيث فيه بالرئيس لعلاج ابنتها وإجراء عملية عاجلة بالقلب، واستجابت مؤسسة الرئاسة ووجهت وزارة الصحة لنقل الحالة من مستشفى مبرة طنطا بسيارة إسعاف مجهزة إلى معهد ناصر بالقاهرة لإجراء العملية.