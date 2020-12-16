لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في بني سويف

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

واصلت اللجنة المختصة، بمتابعة الإجراءات الاحترازية ببني سويف، عملها اليوم الأربعاء، بتفقد

مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، لمتابعة مدى التزام الموظفين والمترددين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا.

وتابعت اللجنة استخدام الكواشف لقياس الحرارة، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على المسافات البينية، والتباعد الاجتماعي بين العاملين، والالتزام بآداب العطس والسعال، مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قرر تشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري، والتي جرى تكليفها بالمرور على كافة الجهات الإدارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.