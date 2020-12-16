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بعد غرق قرية السريرة.. غرفة عمليات طارئة لحل مشكلة تسرب المياه بالفيوم

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بعد غرق قرية السريرة.. غرفة عمليات طارئة لحل مشكلة تسرب المياه بالفيوم بعد غرق قرية السريرة.. غرفة عمليات طارئة لحل مشكلة تسرب المياه بالفيوم

مصراوي Masrawy

11:42 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الفيوم– حسين فتحى:

شكل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، غرفة عمليات لبحث مشكلة تسرب المياه إلى قرية السريرة التابعة للوحدة المحلية بقصر الباسل في إطسا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.

وأشار محافظ الفيوم إلى تشكيل لجنة من مديرية الموارد المائية والري، ومديرية الزراعة، وإدارة شئون البيئة بالمحافظة، لفحص شكوى أهالي قرية السريرة من مشكلة تسرب المياه إلى شوارع ومنازل القرية، والتي أكدوا خلالها أن التسرب ناتج عن أحواض الترسيب بمصنع السكر، لافتًا إلى أن اللجنة عاينت المشكلة على الطبيعة للوقوف على سبب المياه المتسربة إلى الشوارع والمنازل، كما تم معاينة مصنع السكر والأحواض التابعة له، وتفقدت أيضًا المنطقة الملاصقة للمصنع جهة القرية.

وأضاف أن اللجنة المكلفة لم تحدد حتى الآن المصدر الفعلي للمياه المتسربة، لافتًا إلى عمل ري حديث لمساحة 80 فدانًا داخل المصنع في الاتجاه المقابل لقرية السريرة التي تروى غمرًا، كما جرى الاتفاق مع المصنع على استخدام ناتج حفر أحواض تخزين المياه لردم بعض الأماكن المنخفضة بالقرية.

ووجه المحافظ بإجراء رفع مساحي للمنطقة بالكامل، بما فيها قرية السريرة ومصنع السكر والمنطقة المحيطة، حتى يتسنى إعادة تخطيطها مرة أخرى، كما وجه المحافظ، بإضافة ممثلين عن مديرية الصحة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومصنع السكر، إلى اللجنة المشُكّلة لفحص مشكلة قرية السريرة، وكلف وكيل وزارة الزراعة بعرض تقرير حول المناطق القريبة من المصنع والتي يمكن استغلالها في عملية الزراعة.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لحصر احتياجات المواطنين بالقرية، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفيرها.

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