بعد غرق قرية السريرة.. غرفة عمليات طارئة لحل مشكلة تسرب المياه بالفيوم

مصراوي Masrawy
11:42 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020
الفيوم– حسين فتحى:
شكل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، غرفة عمليات لبحث مشكلة تسرب المياه إلى قرية السريرة التابعة للوحدة المحلية بقصر الباسل في إطسا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.
وأشار محافظ الفيوم إلى تشكيل لجنة من مديرية الموارد المائية والري، ومديرية الزراعة، وإدارة شئون البيئة بالمحافظة، لفحص شكوى أهالي قرية السريرة من مشكلة تسرب المياه إلى شوارع ومنازل القرية، والتي أكدوا خلالها أن التسرب ناتج عن أحواض الترسيب بمصنع السكر، لافتًا إلى أن اللجنة عاينت المشكلة على الطبيعة للوقوف على سبب المياه المتسربة إلى الشوارع والمنازل، كما تم معاينة مصنع السكر والأحواض التابعة له، وتفقدت أيضًا المنطقة الملاصقة للمصنع جهة القرية.
وأضاف أن اللجنة المكلفة لم تحدد حتى الآن المصدر الفعلي للمياه المتسربة، لافتًا إلى عمل شبكة ري حديث لمساحة 80 فدانًا داخل المصنع في الاتجاه المقابل لقرية السريرة التي تروى غمرًا، كما جرى الاتفاق مع المصنع على استخدام ناتج حفر أحواض تخزين المياه لردم بعض الأماكن المنخفضة بالقرية.
ووجه المحافظ بإجراء رفع مساحي للمنطقة بالكامل، بما فيها قرية السريرة ومصنع السكر والمنطقة المحيطة، حتى يتسنى إعادة تخطيطها مرة أخرى، كما وجه المحافظ، بإضافة ممثلين عن مديرية الصحة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومصنع السكر، إلى اللجنة المشُكّلة لفحص مشكلة قرية السريرة، وكلف وكيل وزارة الزراعة بعرض تقرير حول المناطق القريبة من المصنع والتي يمكن استغلالها في عملية الزراعة.
كما وجه المحافظ بالتنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لحصر احتياجات المواطنين بالقرية، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفيرها.