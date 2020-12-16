أخبار عاجلة

تسجيل 1283 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 27 حالة وفاة في الاردن -
أنا الشاهد: عمليات التجميل : حاجة بعد دراية أم رغبة بعد مقارنة. -
بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة -
"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة -
الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة -
رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة" -
اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات -
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع -
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق" -
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البحرين: لقاح كوفيد 19 مجاني و"اختياري" للمواطنين والمقيمين

Print
البحرين: لقاح كوفيد 19 مجاني و"اختياري" للمواطنين والمقيمين البحرين: لقاح كوفيد 19 مجاني و"اختياري" للمواطنين والمقيمين

مصراوي Masrawy

11:53 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وكالات:

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، إن لقاح المستجد، سيتاح بالمجان للمواطنين والمقيمين في البلاد.

وأشار العاهل البحريني، في كلمته بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية: "ستبدأ البحرين قريبا بتنفيذ حملتها الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من الفيروس المستجد، ولقد وجهنا بأن يتاح بالمجان لكل مواطن ومقيم، على أن يكون اختياريا لمن يرغب أن يستفيد من هذا التحصين".

وأضاف: "كلنا أمل بأننا مقبلون قريبا على عودة الحياة إلى طبيعتها بل وأفضل من سابق عهدها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وقبل أيام، أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح كوفيد-19المنتج من قبل شركة "سينوفارم" الصينية، وذلك بعد أن تقدمت شركة "جي 42 للرعاية الصحية" وكيل "سينوفارم" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكافة المستندات المطلوبة مما يتيح استخدامه بشكل كامل للجميع.

وجاءت الموافقة البحرينية على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه، استنادا إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة فور استلامها لملفات اللقاح ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت في أكثر من بلد، عملية المراجعة والتقييم من جوانب عدة.

وشملتهذه الجوانب تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها نتائج التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثبات المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية والاشتراطات الصادرة عن الهيئة.

كما أخذت الهيئة رأي لجنة البحوث السريرية، والمكونة من المختصين من الأكاديميين والأطباء، والمسؤولة عن الموافقة على التجارب السريرية.

وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلمية قررت الهيئة الموافقة على تسجيل اللقاح والسماح باستخدامه، كما تم أخذ موافقة لجنة التطعيمات.

وشاركت البحرين في التجارب السريرية للقاح ضمن حملة "من أجل الإنسانية"، حيث شارك أكثر من 7700 متطوع في تجارب المرحلة الثالثة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تسجيل 1283 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 27 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 1283 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 27 حالة وفاة في الاردن

إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا

إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

شبكة عيون الإخبارية