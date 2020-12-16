غداً.. الداخلية تعلن في مؤتمر صحفي نتيجة قبول دفعة جديدة لكلية الشرطة والضباط المتخصصين

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

تعقد وزارة الداخلية مؤتمرا صحفيا بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، غدا الخميس، لإعلان نتيجة كلية الشرطة في سابقة الأولى من نوعها بعد أن اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة الطلبة المقبولين.

وأجرت أكاديمية الشرطة على مدار أسابيع عدة الاختبارات مع المتقدمين للالتحاق وانتهت إلى استبعاد البعض وانطباق الشروط على آخرين وصولا إلى كشف الهيئة والمثول أمام لجنة الانتقاء لاختيار أفضل العناصر.

وسيتم إجراء اتصالات تليفونية بالمقبولين لإبلاغهم بالقبول وموعد التوجه للكلية وإبلاغهم برقم السرية، حيث تجري أكاديمية الشرطة اتصالات بالطلبة الذين جرى قبولهم بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة والتي استمرت عدة أسابيع.

وكان باب التقدم للالتحاق بكلية الشرطة فتح في شهر يوليو الماضي، وتقدم الآلاف من الطلاب لخوض اختبارات كلية الشرطة، وخاضوا مراحل الاختبارات، حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.

أما طريقة الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة، يتم الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة فور إعلانها من خلال الدخول على الرابط الخاص بها على موقع أكاديمية الشرطة " كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب تسجيل رقم الملف الخاص بالمتقدم ثم الضغط على الدخول".