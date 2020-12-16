أخبار عاجلة

تسجيل 1283 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 27 حالة وفاة في الاردن -
أنا الشاهد: عمليات التجميل : حاجة بعد دراية أم رغبة بعد مقارنة. -
بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة -
"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة -
الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة -
رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة" -
اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات -
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع -
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق" -
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

غداً.. الداخلية تعلن في مؤتمر صحفي نتيجة قبول دفعة جديدة لكلية الشرطة والضباط المتخصصين

Print
غداً.. الداخلية تعلن في مؤتمر صحفي نتيجة قبول دفعة جديدة لكلية الشرطة والضباط المتخصصين غداً.. الداخلية تعلن في مؤتمر صحفي نتيجة قبول دفعة جديدة لكلية الشرطة والضباط المتخصصين

مصراوي Masrawy

11:13 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

تعقد وزارة الداخلية مؤتمرا صحفيا بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، غدا الخميس، لإعلان نتيجة كلية الشرطة في سابقة الأولى من نوعها بعد أن اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة الطلبة المقبولين.

وأجرت أكاديمية الشرطة على مدار أسابيع عدة الاختبارات مع المتقدمين للالتحاق وانتهت إلى استبعاد البعض وانطباق الشروط على آخرين وصولا إلى كشف الهيئة والمثول أمام لجنة الانتقاء لاختيار أفضل العناصر.

وسيتم إجراء اتصالات تليفونية بالمقبولين لإبلاغهم بالقبول وموعد التوجه للكلية وإبلاغهم برقم السرية، حيث تجري أكاديمية الشرطة اتصالات بالطلبة الذين جرى قبولهم بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة والتي استمرت عدة أسابيع.

وكان باب التقدم للالتحاق بكلية الشرطة فتح في شهر يوليو الماضي، وتقدم الآلاف من الطلاب لخوض اختبارات كلية الشرطة، وخاضوا مراحل الاختبارات، حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.

أما طريقة الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة، يتم الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة فور إعلانها من خلال الدخول على الرابط الخاص بها على موقع أكاديمية الشرطة " كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب تسجيل رقم الملف الخاص بالمتقدم ثم الضغط على الدخول".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

شبكة عيون الإخبارية