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المفتي يبحث أوجه تعزيز التعاون الديني مع سفير تايلاند بالقاهرة

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المفتي يبحث أوجه تعزيز التعاون الديني مع سفير تايلاند بالقاهرة المفتي يبحث أوجه تعزيز التعاون الديني مع سفير تايلاند بالقاهرة

مصراوي Masrawy

12:05 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الأربعاء، يورتايورن إيوتكسان، سفير تايلاند في القاهرة، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وتايلاند.

وقدم السفير التايلاندي في بداية اللقاء الشكرَ نيابة عن التايلاندية إلى المفتي، لما قدمته الدار من مجهودات في تدريب الطلبة التايلانديين على صناعة الفتوى ومواجهة الفكر المتطرف.

من جانبه أكد المفتي أن الفتوى تعد أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات ومحاربة الأفكار المتطرفة، خاصة في المجتمعات ذات التنوع الديني والإثني، حيث ترسخ لثقافة الاختلاف وقبول الآخر.

وأضاف المفتي أن الدورات التدريبية السابقة التي عقدتها دار الإفتاء المصرية للطلبة التايلانديين على مهارات الإفتاء قد آتت ثمارها بالفعل في تحقيق الاندماج والعيش المشترك، مؤكدًا استعداد دار الإفتاء لتقديم كافة أشكال الدعم الشرعي والعلمي والتدريبي للجانب التايلاندي على صناعة الإفتاء وعلومه.

وفي ختام اللقاء وجه السفير التايلاندي الدعوة إلى المفتي لزيارة تايلاند، وهو ما قابله الدكتور شوقي علام بالترحيب، متمنيًا أن تكون فترة عمل السفير التايلاندي في فرصة لمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

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