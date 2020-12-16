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تسجيل 1283 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 27 حالة وفاة في الاردن
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:15 مساءً
أنا الشاهد: عمليات التجميل : حاجة بعد دراية أم رغبة بعد مقارنة.
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:11 مساءً
بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة"
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
اليوم.. إطلاق #منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق"
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
مطبخ هالة - طاجن لحمة يدفيك في البرد ده .. طريقة عمل لحمة الأفراح بالخلطة
مصر
Al Nahar TV
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:12 مساءً
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