"الحجرف" يرحّب بتصنيف أمريكا لـ"سرايا المختار" مجموعة إرهابية عالمية

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مدعومة من الحرس الثوري الإيراني.. وهددت استقرار مملكة البحرين

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف ما يسمى بـ"سرايا المختار"، مجموعةً إرهابية عالمية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني؛ نظرًا لما تُشكّله من تهديد لأمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة والعالم، وسبقت إدانة أفرادها بجرائم إرهابية؛ بما في ذلك قتل رجال الأمن والتخطيط لارتكاب أعمال الاغتيال والتخريب.

وأكد "الحجرف" مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب، بنبذ جميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، أيًّا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.