أخبار عاجلة

بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة -
"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة -
الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة -
رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة" -
اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات -
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع -
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق" -
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية -
5 أشياء يجب معرفتها عن الالتهاب الرئوي -
بجدارية فنية.. مركز حي المعابدة ينظّم فعالية اليوم العالمي للغة العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ملتقى #ميزانية 2021.. الجدعان: صحة الإنسان أولاً.. الربيعة: المملكة اتخذت قرارات تاريخية

Print
ملتقى #ميزانية 2021.. الجدعان: صحة الإنسان أولاً.. الربيعة: المملكة اتخذت قرارات تاريخية ملتقى #ميزانية 2021.. الجدعان: صحة الإنسان أولاً.. الربيعة: المملكة اتخذت قرارات تاريخية
وزير المالية أكد أنه تم دعم القطاع الخاص للتأكد من بقاء الوظائف

ملتقى #ميزانية 2021.. الجدعان: صحة الإنسان أولاً.. الربيعة: المملكة اتخذت قرارات تاريخية

أكد #وزير_المالية محمد الجدعان، اليوم، أن تفاعلت بشكل سريع مع أزمة #كورونا.

وأضاف على هامش انطلاق ملتقى الميزانية 2021 بجلسة حوارية لوزيرَي الصحة والمالية "أعدنا توجيه الأولويات لتكون صحة الإنسان أولاً".

من جهته، قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إنه تم توفير كل مبلغ طلب لمواجهة جائحة #كورونا و#المملكة اتخذت قرارات استثنائية تاريخية لمواجهة #كورونا.

وكشف الربيعة، أن الوزارة رفعت عدد أسرّة العناية المركزة بنسبة 60% خلال 3 أشهر في .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020

فلكية جدة: السعودية تشهد غدًا ذروة الدبيات 2020

خالد بن سلمان: نتطلع إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان

خالد بن سلمان: نتطلع إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان

خالد بن سلمان: نتطلع إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان

خالد بن سلمان: نتطلع إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان

شبكة عيون الإخبارية