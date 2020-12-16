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تحويل 11 مكتبة بالمعهد الصناعي الثانوي بمكة إلى رقمية إلكترونية

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تحويل 11 مكتبة بالمعهد الصناعي الثانوي بمكة إلى رقمية إلكترونية

انطلاقًا من مبادرات إمارة منطقة مكة المكرمة في مشاريعها الحيوية للمجتمع المكي تحت شعار "كيف نكون قدوة" في العالم الرقمي، التي ينظمها ملتقى مكة الثقافي في نسختها الخامسة 1442هـ، تم تحويل وتطوير 11 مكتبة للكتب في أحد عشر مبنى بالمعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة إلى 11 مكتبة رقمية جديدة محفزة للقراءة وسهلة الوصول للجميع.

وأعرب مدير المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة المهندس سفر الغامدي، عن أن هذه الفكرة وغيرها من المبادرات التي ينفذها المعهد؛ هي لإثراء المتدرب وتنميته بأفضل ما يكون ومن باب المنافسة الشريفة بين الدوائر الحكومية الأخرى؛ لأجل تميز وارتقاء وطن؛ حيث تم إنجاز ما نسبته 89 من المشروع.

وأضاف المهندس الغامدي: سيتم -بمشيئة الله- تدشين المكتبات قريبًا، وقدّم شكره الجزيل لأمير المنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، على رعايته لهذا البرنامج الحيوي، الذي يزيد في إثراء وتنافس وتطوير المؤسسات كافة سواء كانت خاصة أو حكومية بمنطقة مكة المكرمة كما هو معلوم وملاحظ.

تحويل 11 مكتبة بالمعهد الصناعي الثانوي بمكة إلى رقمية إلكترونية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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