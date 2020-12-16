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ولي عهد أبو ظبي يصل إلى في زيارة قصيرة

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ولي عهد أبو ظبي يصل إلى مصر في زيارة قصيرة ولي عهد أبو ظبي يصل إلى في زيارة قصيرة

مصراوي Masrawy

11:48 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

القاهرة- ( د ب أ):
وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، على رأس وفد فى زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ولى عهد أبوظبى حيث اصطحبه إلى مقر رئاسة الجمهورية لبدء المحادثات بينهما بشأن علاقات التعاون بين والإمارات فى جميع المجالات وسبل تطويرها في الفترة القادمة، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

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