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وزير الخارجية الأمريكي: الهجمات الإلكترونية تمثل تحديا حقيقيا أمام واشنطن

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وزير الخارجية الأمريكي: الهجمات الإلكترونية تمثل تحديا حقيقيا أمام واشنطن وزير الخارجية الأمريكي: الهجمات الإلكترونية تمثل تحديا حقيقيا أمام واشنطن

مصراوي Masrawy

11:41 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تعليقا على مزاعم وقوف قراصنة روس وراء اختراق مواقع أمريكية حساسة، إن هذه الهجمات تمثل تحديا حقيقيا أمام الولايات المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في تصريح صحفي، أن المحاولات الروسية لاستخدام الإمكانات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة كانت دائمة.

وزعم بومبيو أن حاولت إفساد الانتخابات الأمريكية في أعوام 2008 و2012 و2016، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من التصدي لذلك خلال العام الجاري وتعاملت بشكل أفضل.

وقال إن الولايات المتحدة حثت روسيا "على وقف هذا النشاط المضر، لكنهم (الروس) يمثلون تحديا حقيقيا".

وأفادت وكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، قطع زيارته إلى أوروبا عائدا إلى واشنطن "لتنسيق الرد على الهجوم السيبراني".

وذكرت الوكالة، الأحد الماضي، أن وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين تعرضتا لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة من الهاكرز تدعمهم دولة أخرى.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر لها أن أصابع الاتهام وجهت إلى قراصنة روس، دون ورود أي أدلة تدعم هذه الفرضية.

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مصراوي Masrawy

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