رويترز: إنفلونزا الطيور تغزو اليابان وكوريا الجنوبية

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مصراوي Masrawy

وكالات:

في أسوأ انتشار على الإطلاق لأنفلونزا الطيور في اليابان، تم اكتشاف مزارع جديدة هذا الأسبوع استفحل فيها الوباء، ليصبح حوالي ربع محافظات البلاد الـ 47 في دائرة الخطر، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت وزارة الزراعة اليابانية، اليوم الأربعاء، إن نحو 32 ألف طائر سيتم ذبحه ودفنه في مدينة سوكومو بمحافظة كوتشي بجنوب غرب اليابان، بعد اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة هناك.

وأضافت الوزارة بأنه تم العثور على مزيد من الطيور المصابة في مزرعتين بمحافظة كاجاوا، حيث ظهر وباء الدواجن الشهر الماضي، وتم ذبح ما يقرب من 30 ألف طائر هناك.

وتفشى المرض في 12 محافظة بجميع أنحاء اليابان، وتم إعدام 3 ملايين طائر حتى الآن.

بينما أشارت الوزارة إلى أنه من غير الممكن أن يصاب الناس بإنفلونزا الطيور من أكل بيض أو لحوم الدجاج المصاب، لكن مسؤولي الصحة في جميع أنحاء العالم يشعرون بالقلق من سلالة الفيروس، التي تجعل الأنواع تنتقل إلى البشر وتتسبب بجائحة مثل فيروس كورونا.

إلى ذلك، قررت حكومة كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، إعدام أكثر من 4 ملايين طائر لمنع انتشار إنفلونزا الطيور.

ونشر مقطع فيديو يرصد تفاصيل القرار الكوري الجنوبي، الذي جاء بعدما تم العثور على نحو 10 عينات من إنفلونزا الطيور في البلاد خلال أقل من شهرين.

ويعد تفشي المرض في اليابان وكوريا الجنوبية المجاورة، أحد وباءين منفصلين عن وباء إنفلونزا الطيور شديد العدوى الذي يصيب الدواجن في جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومسؤولين يابانيين.