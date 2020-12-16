لجنة الضبطية القضائية تشُن حملة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي بالقاهرة الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب-محمد عبدالناصر:

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن لجنة الضبطية القضائية قامت بشن حملة مكبرة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي بعددٍ من المناطق بالمدينة، وذلك بمشاركة مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وبمصاحبة قوة من شرطة التعمير والإسكان.

وأوضح غنيم، أن الحملة قامت بالمرور على عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من التزام المواطنين وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حال مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة في بعض الحالات.

وأضاف غنيم، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مطالباً سكان المدينة بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي عليهم، وذلك في إطار اهتمام الدولة بوصول الدعم لمستحقيه وضمان استفادتهم به.