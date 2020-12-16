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بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة"
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
اليوم.. إطلاق #منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق"
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
5 أشياء يجب معرفتها عن الالتهاب الرئوي
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
بجدارية فنية.. مركز حي المعابدة ينظّم فعالية اليوم العالمي للغة العربية
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
اكتشاف اخر في الأردن.. العثور على غرفة عرش الملك هيرودس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:01 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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