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بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة"
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
اليوم.. إطلاق #منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق"
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
5 أشياء يجب معرفتها عن الالتهاب الرئوي
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
بجدارية فنية.. مركز حي المعابدة ينظّم فعالية اليوم العالمي للغة العربية
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الأحد 20 ديسمبر 2020 12:08 مساءً
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8 الصبح - ”نصائح 8 الصبح“: لأصحاب أمراض الحساسية والصدر.. كيف تحمي نفسك من آثار الجو السئ؟
DMC
DMC
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:00 مساءً
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