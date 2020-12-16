أخبار عاجلة

بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة -
"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة -
الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة -
رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة" -
اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات -
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع -
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق" -
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية -
5 أشياء يجب معرفتها عن الالتهاب الرئوي -
بجدارية فنية.. مركز حي المعابدة ينظّم فعالية اليوم العالمي للغة العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إندونيسيا توفر لقاحات كورونا بالمجان للجميع

Print
إندونيسيا توفر لقاحات كورونا بالمجان للجميع إندونيسيا توفر لقاحات كورونا بالمجان للجميع

مصراوي Masrawy

11:27 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

جاكرتا- (د ب أ):

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأربعاء، إن لقاحات كوفيد-19 سوف تكون مجانية للجميع، في تحول كامل بعد التعرض لانتقادات شعبية.

وكانت قد أعلنت في وقت سابق أن التطعيم ضد لن يتم تقديمه مجانا إلا لـ30% من السكان، والذين يتم اعتبارهم معرضين للخطر، مشيرة إلى قيود الميزانية.

وذكر جوكو في إفادة صحفية عبر الإنترنت: "بعد تلقي مداخلات من الجمهور وإعادة حساب مالية الدولة، يمكنني أن أعلن أن لقاحات كوفيد-19 سوف تكون مجانية للجميع".

واتُهمت الحكومة بتقديم أهمية الأموال على الصحة العامة بعد أن قالت إن 70% من إجمالي 107 ملايين إندونيسي تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما يحتاجون للتطعيم سيتعين عليهم تحمل ثمنه.

يشار إلى أن إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة، لديها أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد بنحو 6725 حالة اليوم الأربعاء ليصل الإجمالي إلى 636 ألفا و154 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 19248 حالة بعد تسجيل 137 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا

إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

وزير الخارجية يبارك لليمنيين تشكيل الحكومة: نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

شبكة عيون الإخبارية