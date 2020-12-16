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"حامل في الثامن".. وفاة ممرضة بمعهد الكبد في المنوفية متأثرة بكورونا

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مصراوي Masrawy

11:39 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

أكدت مصادر مطلعة بجامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، وفاة هبة علي محمد البياع، ممرضة بمعهد الكبد القومي بشبين الكوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أسبوع من العلاج وتدهور صحتها.

وأفاد المصدر لـ "مصراوي" أن المتوفاة تبلغ من العمر 36 عامًا، لديها طفلة تُدعى "ملك" وكانت حامل في الشهر الثامن، واستحال تقديم الأدوية لها لتعارضها مع الحمل، وتدهورت حالتها قبل ساعات، ولم يستطع الأطباء وضعها على جهاز تنفس صناعي لضرورة النوم على البطن وهو ما كان من الصعوبة تنفيذه بسبب الحمل.

واستكمل المصدر، أنه تقرر إجراء عملية ولادة لها للإنقاذ الطفل، وإيداعه بمعهد الكبد تحت الملاحظة، وتبين أن الجنين ذكر في الشهر الثامن والرئة لم تكتمل بعد، ويحتاج لرعاية طبية على مدار الساعة.

وعبر الدكتور هشام عبدالدايم، مدير معهد الكبد القومي بالمنوفية، عن حزنه، مشيرًا إلى تأثير الوفاة في نفوس إدارة معهد الكبد والطواقم الطبية، وقدم نعي للفقيدة، داعيًا الله أن يتغمدها برحمته، ويسكنها الجنات العُلى، كما تقدم مكتب رئيس جامعة المنوفية بالتعازي في الممرضة لأسرة معهد الكبد القومي.

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