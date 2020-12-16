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8 مصانع بدون ترخيص و45 طن أسمدة فاسدة.. جهود "البيئة والمسطحات" خلال يوم

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8 مصانع بدون ترخيص و45 طن أسمدة فاسدة.. جهود "البيئة والمسطحات" خلال يوم 8 مصانع بدون ترخيص و45 طن أسمدة فاسدة.. جهود "البيئة والمسطحات" خلال يوم

مصراوي Masrawy

11:43 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020


كتب - علاء عمران:

واصل ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهودهم فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة.

الحملات استهدفت حماية الثروة السمكية والبيئة والمحميات الطبيعية، وأسفرت عن ضبط 5 مصانع أسمدة ومبيدات زراعية وأعلاف حيوانية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الشرقية بمضبوطات بلغت 45 طن أسمدة ومخصبات زراعية – 18,850 طن مبيدات زراعية، 4 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

كما تم ضبط 3 مصانع "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الغربية بمضبوطات بلغت 55 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص ومجهولة المصدر بدون بيانات بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

وضُبط في مجال حماية البيئة الصحة العامة 5 قضايا بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفر الضبط عن 237,5 كيلو جرام لحوم وأسماك "بدون ترخيص"، مجهولة المصدر، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، الذبح خارج المجزر.

كما تم ضبط 5 منشآت بنطاق مديرية أمن الشرقية، عدم التخلص الآمن للمخالفات الصلبة، وفي مجال عوادم السيارات تم ضبط 22 سيارة بنطاق مديرية أمن القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة.

وأثمرت الجهود في مجال حماية الثروة السمكية، عن ضبط 20 قضية متنوعة لمخالفة قانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، 13 قضية متنوعة لمخالفة قانون الصيد بنطاق مديرية أمن الشرقية.

وضبطت الحملات في مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية 48 قضية تلوث نهر النيل والمجاري المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الشرقية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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