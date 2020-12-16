أخبار عاجلة

بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة -
"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة -
الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة -
رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة" -
اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات -
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع -
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق" -
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية -
5 أشياء يجب معرفتها عن الالتهاب الرئوي -
بجدارية فنية.. مركز حي المعابدة ينظّم فعالية اليوم العالمي للغة العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

8 الصبح - ماكرون ينوي الدعوة لاستفتاء لإدراج التغير المناخي في الدستور الفرنسي

  • DMC
  • 100
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل

مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل

محمود حميدة: بروح لدكاترة نفسييين وبنتي قالت عليا إني راجل"مسخرة" ووفاء الكيلاني تصدمه "إنت بطئ أوي"

محمود حميدة: بروح لدكاترة نفسييين وبنتي قالت عليا إني راجل"مسخرة" ووفاء الكيلاني تصدمه "إنت بطئ أوي"

مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" إضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل

مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" إضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل

مساء dmc - هاتفياً د. محمد المهدي أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر يشرح ظاهرة "الجاثوم"

مساء dmc - هاتفياً د. محمد المهدي أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر يشرح ظاهرة "الجاثوم"

شبكة عيون الإخبارية