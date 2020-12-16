أخبار عاجلة

بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة -
"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة -
الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة -
رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة" -
اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات -
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع -
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق" -
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية -
5 أشياء يجب معرفتها عن الالتهاب الرئوي -
بجدارية فنية.. مركز حي المعابدة ينظّم فعالية اليوم العالمي للغة العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد أنباء تدهور صحته.. "خامنئي" سيظهر للمرة الأولى في ذكرى مقتل "سليماني"

Print
بعد أنباء تدهور صحته.. "خامنئي" سيظهر للمرة الأولى في ذكرى مقتل "سليماني" بعد أنباء تدهور صحته.. "خامنئي" سيظهر للمرة الأولى في ذكرى مقتل "سليماني"
عقب تداول معلومات عن نقله سلطاته لنجله الذي يشرف على دوائر أمنية واستخباراتية

بعد أنباء تدهور صحته..

للمرة الأولى منذ الأنباء التي تحدثت عن تدهور صحته، يظهر المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء في مناسبة عامة.

ونقلت "سبوتنيك" عن وكالة "فارس" الإيرانية، أنه على أعتاب الذكرى السنوية لمقتل اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؛ سيستقبل "قائد الثورة الإسلامية" اليوم منظمي مراسم إحياء الذكرى السنوية للقادة، وأسرة سليماني.

وكانت مجلة "نيوز ويك" الأمريكية قد أفادت يوم السبت الماضي، بأن "خامنئي نقل سلطاته إلى ابنه مع تصاعد المخاوف بشأن تدهور صحته"، كما أشار الصحفي الإيراني محمد مجيد، في تغريدة على "تويتر "، إلى أن خامنئي سلّم السلطة لابنه مجتبى خامنئي، الذي يشرف على دوائر أمنية واستخباراتية في إيران وفق "سبوتنيك عربي".

ولفت الصحفي المختص بالشأن الإيراني، إلى أنه "كان من المقرر أن يجتمع الرئيس الإيراني حسن روحاني، مع خامنئي، يوم الجمعة الماضي؛ لكن الاجتماع ألغي بسبب تدهور الوضع الصحي لخامنئي".

من جهتها ردت السلطات الإيرانية، للمرة الأولى، يوم الاثنين الماضي، على هذه التقارير. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مسؤول مقرب من خامنئي، نفيه لما وصفته بالشائعات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية لخامنئي.

ويبلغ علي خامنئي من العمر 81 عامًا، ويتولى أعلى منصب في إيران، المرشد الأعلى لإيران، منذ عام 1989، بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، وكان يعاني من مشاكل صحية في الماضي، وفي عام 2014 أجرى جراحة في البروستاتا في أحد مستشفيات العاصمة طهران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة

بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة

"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة

"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة

الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة

الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة

رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة"

رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة"

شبكة عيون الإخبارية