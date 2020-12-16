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"الشورى" يوافق على مشروع نظام الكهرباء للارتقاء بالخدمات

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"الشورى" يوافق على مشروع نظام الكهرباء للارتقاء بالخدمات "الشورى" يوافق على مشروع نظام الكهرباء للارتقاء بالخدمات
دعا "الخارجية" إلى التنسيق مع "المالية" لدعم البعثات الدبلوماسية

وافق "الشورى"، اليوم، على مشروع نظام الكهرباء، الهادف إلى الارتقاء بخدمات الكهرباء في المملكة، وحوكمة تقديم تلك الخدمات في منظومة قطاع الطاقة من الناحية التنظيمية والتنفيذية.

وطالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، وزارة الخارجية، عند إعداد تقاريرها السنوية، بربطها بالإستراتيجية وأهدافها التي تنطلق منها في أنشطتها كافة واستعراض ما تم تنفيذه في سبل تحقيقها وما واجهته من عوائق وما تقترحه من حلول.

وقال "الشورى": على وزارة الخارجية التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية التي تمكّن بعثات المملكة الدبلوماسية من القيام بمهامها المتعددة وتطوير أدائها لتعزيز مصالح المملكة وزيادة حضورها الدولي.

وأضاف: يجب على وزارة الخارجية تحديد متحدث رسمي باسمها يتولى التواصل المستمر مع الإعلام الدولي والإجابة عن أسئلة الإعلاميين من أجل ضمان عدم تأخر الرد على القضايا التي تثار ضد المملكة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. تركي العواد.

وكان المجلس قد رفع اليوم، في مستهل أعمال الجلسة التاسعة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ، الموافق 2021م.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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