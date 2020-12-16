كوكتيل مخدرات وتشكيلات عصابية.. جهود الأمن الأمن العام خلال يوم

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملات أمنية لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجة عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

وأثمرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 6 متهمين ارتكبوا 11 حادث متنوع.

وضبطت الحملات في مجال قضايا المخدرات: 280 قضية مخدرات بحوزة 298 متهم، ضُبط خلالها (29,080كيلو جرام من مخدر البانجو)، و(23,406كيلو جرام) من مخدر الحشيش، و(3,808 كيلو جرام من مخدر الهيروين)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,415 كيلو جرام)، و(1,045 كيلوجرام فودو)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (1,042 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (517 جرام)، كمية من مخدر هيدرو وزنت (345 جرام)، و(4835) قرص مخدر.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 32 متهمًا، و22) آخرين لممارستهم أعمال البلطجة، كما ضُبط في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة 245 دراجة نارية مخالفة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.