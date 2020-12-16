في يوم واحد.. تنفيذ 78 ألف حكم قضائي وضبط 200 قطعة سلاح بالمحافظات

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملات أمنية لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجة عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 280 قضية مخدرات وتنفيذ 78476 حكم قضائي.

وأثمرت الجهود في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء "200 قطعة سلاح ناري، بحوزة 165 متهم).

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.