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أكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية تثقيفية لطلبة الكلية بحضور مفتي الجمهورية

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أكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية تثقيفية لطلبة الكلية بحضور مفتي الجمهورية أكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية تثقيفية لطلبة الكلية بحضور مفتي الجمهورية

مصراوي Masrawy

11:15 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ندوة تثقيفية لطلبة كلية الشرطة، بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وتحدث الدكتور شوقي علام، عن أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار، مؤكداً على أهمية التكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن. كما تحدث عن سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وأهمية التحلي بالفكر الواعي المستنير والانتماء الحقيقي للوطن.

وفى نهاية المحاضرة تم فتح باب المناقشة مع السيد الدكتور مفتي الجمهورية، الذي أجاب على أسئلة بعض طلبة الكلية مشيراً إلى أن تلك النقاشات تدل على تمتع الطلاب بقدر ملموس من الفهم والثقافة والمعرفة.

وفي الختام قدم اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، درع الأكاديمية لفضيلة المفتي.

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