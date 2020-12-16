الداخلية: ضبط 5404 سائق نقل جماعي لعدم ارتدائهم "الكمامة"

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت وزارة الداخلية 5404 سائق نقل جماعي واتخذت الإجراءات القانونية تجاههم لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا ومن بينها ارتداء "الكمامة".

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأبعاء، أن جهودها أيضًا خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية أسفرت عن تحرير 512 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بمواعيد الغلق.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.