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المشدد 10 أعوام لسائقين روجا مخدر الهيروين بالشرقية

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المشدد 10 أعوام لسائقين روجا مخدر الهيروين بالشرقية المشدد 10 أعوام لسائقين روجا مخدر الهيروين بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:05 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، الدائرة الثانية عشر، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، سائقين بالسجن المشدد 10 أعوام، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، لترويجهم مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية رقم 3154 لسنة 2020 جنايات قسم ثان العاشر، والمقيدة برقم 1336 جنوب الزقازيق، عندما تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا بضبط قسم ثان العاشر من رمضان، كل من "خالد.إ.س"، و"إ. س" 21 عامًا سائق، و"لطفي.م.ص"32 عامًا، سائق مقيمان القنطرة غرب، بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار والترويج بمدينة العاشر من رمضان.

وجرى إحالتهما من قبل المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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