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بالصور.. الطب البيطري يدشن قوافل لدعم القرى الأكثر احتياجًا في الشرقية

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بالصور.. الطب البيطري يدشن قوافل لدعم القرى الأكثر احتياجًا في الشرقية بالصور.. الطب البيطري يدشن قوافل لدعم القرى الأكثر احتياجًا في الشرقية

مصراوي Masrawy

11:05 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

قال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، بمحافظة الشرقية، إن المديرية اشتركت مع كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، ومعهد بحوث صحة الحيوان، ومديرية الزراعة، ونقابة الأطباء البيطريين، لتفعيل برنامج القوافل البيطرية المجانية للقرى الأكثر احتياجًا، وجرى تنفيذ قافلة بيطرية بناحية قرية سنجها مركز كفر صقر، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن القافلة فحصت 69 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و 34 رأس ماشية ضد الأمراض التناسلية والتهاب الضرع، كما جرى رش 115 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية وفحص وعلاج 265 طائر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة شملت تقديم أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري لعدد من اللقاءات الإرشادية؛ لزيادة الوعي لدى المربين بشأن التحسين الوراثي ومشروع البتلو والتأمين وتطوير مراكز تجميع الألبان.

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