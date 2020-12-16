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الملك سلمان: جائحة كورونا أثرت في نشاط الاقتصاد

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الملك سلمان: جائحة كورونا أثرت في نشاط الاقتصاد الملك سلمان: جائحة كورونا أثرت في نشاط الاقتصاد

مصراوي Masrawy

11:18 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن إقرار موازنة العام 2021، مؤكدا "مواصلة تعزيز مسيرة التنمية والرخاء في البلاد".

وقال الملك سلمان: "يبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية 990 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف: "جائحة كورونا أثرت في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضا حادا في الأسعار".

وتابع العاهل السعودي: "المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها، ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد".

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مصراوي Masrawy

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