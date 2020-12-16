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مصراوي Masrawy

وكالات:

كشف مسؤول لوكالة "رويترز" أن صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر سيترأس وفد الولايات المتحدة الأسبوع المقبل برحلة مباشرة إلى إسرائيل ومنها إلى المغرب.

ووفقًا للمسؤول فإن الرحلة التي سيترأسها كوشنر وتضم وفدا برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، ستكون أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، مرجحا أن يستقل الوفد طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية.

وأوضح أن كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتز والرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر، سيغادرون إلى إسرائيل يوم الاثنين المقبل.

وقال المسؤول إن كوشنر أثناء وجوده في القدس، سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

وقال مسؤول أمريكي إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار هذا التطبيع.