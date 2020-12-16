أخبار عاجلة

بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة -
"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة -
الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة -
رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة" -
اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات -
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع -
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق" -
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية -
5 أشياء يجب معرفتها عن الالتهاب الرئوي -
بجدارية فنية.. مركز حي المعابدة ينظّم فعالية اليوم العالمي للغة العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مسؤولة سابقة في إدارة تنصح بايدن بشأن العلاقات مع

Print
مسؤولة سابقة في إدارة ترامب تنصح بايدن بشأن العلاقات مع روسيا مسؤولة سابقة في إدارة تنصح بايدن بشأن العلاقات مع

مصراوي Masrawy

11:13 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

وكالات:

نصحت مسؤولة سابقة في إدارة الرئيس دونالد ، الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، بالتفكير حول بطريقة مختلفة، وعدم تكرار أخطاء إدارة أوباما.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المساعدة السابقة للرئيس دونالد ترامب، المديرة السابقة في البيت الأبيض لشؤون أوروبا وروسيا، فيونا هيل، دعت الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى عدم تكرار أخطاء الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في العلاقات مع موسكو .

ورأت هيل أن بايدن يجب أن يتخذ نهجا مختلفا تجاه موسكو، مشيرة إلى أن "أوباما كان ينظر إلى روسيا باستخفاف ووصفها بأنها قوة إقليمية. وهم (في إدارة أوباما) لم يرغبوا في التفكير مليا في روسيا".

ولفتت مساعدة ترامب السابقة إلى أن العالم منذ فترة رئاسة أوباما "تغير بالكامل".

وأسدت للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن نصيحة مفادها أنه "سيتعين عليها التفكير بشكل مختلف".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

ترامب يناقض وزير خارجيته: الأمور تحت السيطرة

ترامب يناقض وزير خارجيته: الأمور تحت السيطرة

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

شبكة عيون الإخبارية