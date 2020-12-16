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اختبارات كورونا في ألمانيا لم تعد مجانية للعائدين من مناطق خطورة

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اختبارات كورونا في ألمانيا لم تعد مجانية للعائدين من مناطق خطورة اختبارات كورونا في ألمانيا لم تعد مجانية للعائدين من مناطق خطورة

مصراوي Masrawy

11:10 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

برلين- (د ب أ):

لم تعد اختبارات كورونا للمسافرين العائدين من "مناطق خطورة"، وهي تلك التي تعاني من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مجانية في ألمانيا اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقد انتهى هذا الاستحقاق، الذي تم تطبيقه منذ الصيف الماضي، أمس الثلاثاء، بحسب مرسوم أعلنته مؤخرا وزارة الصحة الألمانية.

وحتى يوم أمس، كان يمكن للمسافرين العائدين من مناطق خطورة الخضوع للاختبار مجانا من أجل تقصير مدة الحجر الصحي الإلزامي لدى عودتهم إلى ألمانيا.

وتشدد الألمانية بذلك قواعد احتواء الجائحة. ولن يكون بمقدور أي شخص يقوم "برحلة يمكن تجنبها" إلى مناطق خطرة أن يتلقى بعد الآن تعويضا عن خسارة في الدخل خلال فترة الحجر الصحي، باستثناء حالات السفر لـ"ظروف غير عادية"، مثل حالات الولادة، أو وفاة أحد الأقارب.

وينشر معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض قائمة بالدول التي تعتبر مناطق خطورة بالنسبة للمسافرين الألمان.

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مصراوي Masrawy

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