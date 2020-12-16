هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 638 ألفا و801 حالة والوفيات 10254

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مصراوي Masrawy

أمستردام- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 638 ألفا و801 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس المسبب لكوفيد-19 بلغ 10 آلاف و254 حالة. ووصل عدد المتعافين من المصابين بالمرض إلى 8077 شخصا، وفقا للبيانات.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس قبل نحو 41 أسبوعا.