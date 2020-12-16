أخبار عاجلة

بريطانيا تصدم العالم وتعلن: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة -
"العدل الكندية" تعوّض سعودية بـ 250 ألف دولار بسبب ما فعلته مسؤولة بالوزارة -
الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة -
رئيس تويوتا: التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين "حماقة" -
اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات -
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع -
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق" -
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية -
5 أشياء يجب معرفتها عن الالتهاب الرئوي -
بجدارية فنية.. مركز حي المعابدة ينظّم فعالية اليوم العالمي للغة العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس يستقبل ولي عهد أبو ظبى بمطار القاهرة

Print
الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبو ظبى بمطار القاهرة الرئيس يستقبل ولي عهد أبو ظبى بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

11:24 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

استقبل الرئيس عبدالفتاح ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمطار القاهرة الدولي فور وصوله.

تاتي الزيارة في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك .

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، انه من المنتظر إجراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية ، تتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

لأول مرة.. شباب يؤسسون خط أزياء مصري لذوي القدرات الخاصة

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

شبكة عيون الإخبارية