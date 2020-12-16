★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمطار القاهرة الدولي فور وصوله.

تاتي الزيارة في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك .

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، انه من المنتظر إجراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية ، تتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.​