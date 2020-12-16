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.. يصدر قرارات عسكرية جديدة

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مصر.. السيسي يصدر قرارات عسكرية جديدة .. يصدر قرارات عسكرية جديدة
تعيينات لعدد من القيادات وتوجيهات للهيئة الهندسية

مصر.. السيسي يصدر قرارات عسكرية جديدة

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح ، اليوم الأربعاء، قرارات عسكرية جديدة بشأن قوات الدفاع الجوي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي: إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بتعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبدالموجود قائدًا لقوات الدفاع الجوي، كما أصدر قرارًا بتعيين علي فهمي محمد علي فهمي مستشارًا عسكريًّا برئاسة الجمهورية"؛ حسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وكان السيسي قد أصدر يوم الاثنين الماضي، توجيهًا جديدًا بشأن جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول "متابعة جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية"؛ بينما وجه "بالبدء الفوري في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة إضافية في إطار المشروع القومي "سكن لكل المصريين"، وامتدادًا لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، في منطقة محور الفريق عرابي.

ولفت إلى أن "الاجتماع شهد إطلاع الرئيس على مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة 300 فدان، التي ستمثل مركزًا متكاملًا وحديثًا لوسائل النقل بمختلف أنواعها؛ حيث تضم مراكز تجارية ومنطقة خدمات متكاملة، ومحطات تزويد الوقود، ومبانٍ إدارية ومنشآت ترفيهية".

وسيتم ربط المحطة بمطار القاهرة الدولي؛ حيث تقع بجانبه مباشرة عند تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري؛ مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيوفر سهولة حركة انتقال المواطنين والمسافرين من وإلى جميع أنحاء محافظات ومدن الجمهورية عبر هذه المحطة.الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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