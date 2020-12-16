عبر السكك الحديدية.. نقل 120 حاوية من ميناء الدخيلة للعين السخنة

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الإسكندرية– محمد عامر:

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، نقل 120 حاوية من ميناء الدخيلة إلى العين السخنة باستخدام 3 قطارات، في إطار خطة الوزارة لنقل البضائع المحواة بالسكة الحديد من الموانئ إلى المناطق الصناعية.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء يقدم كافة التسهيلات، لجذب المزيد من الشركات العاملة في هذا المجال لنقل الحاويات من وإلى الوجه القبلي وباقي أنحاء الجمهورية عبر السكة الحديد.

وأشار شاهين، إلى أن وزير النقل وضع ضمن أولويات خطة العمل بوزارة النقل ضرورة تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية ونهر النيل، لتخفيف العبء على الطرق وتقليل الازدحام عليها.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن نقل البضائع بالسكة الحديد يساعد في تخفيف العبء على الطرق التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، فضلًا عن تقليل تكلفة النقل والوقود والتلوث.