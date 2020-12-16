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بالصور.. هطول أمطار على رأس البر ودمياط واستمرار حركة الملاحة

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بالصور.. هطول أمطار على رأس البر ودمياط واستمرار حركة الملاحة بالصور.. هطول أمطار على رأس البر ودمياط واستمرار حركة الملاحة

مصراوي Masrawy

10:51 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

دمياط– محمد إبراهيم:

شهدت مدينتي دمياط ورأس البر، صباح اليوم الأربعاء، سقوط أمطار في مناطق متعددة، دون أن تتأثر حركة الملاحة بسوء الأحوال الجوية، فيما شهدت دمياط الجديدة وقرى فارسكور والزرقا سقوط أمطار خفيفة.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة استعدت لمواجهة الأمطار والسيول التي قد تحدث، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير البالوعات، للتأكد من استيعابها فى حال سقوط أمطار غزيرة.

وأعلنت المحافظ في وقت سابق، تشكيل لجنة تضم أعضاء من إدارتي المتابعة والمركبات بالديوان العام وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والوحدات المحلية.

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