تداول امتحان أولى ثانوي التجريبي على مواقع التواصل الاجتماعي

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي، إجابات امتحان الصف الأول الثانوي التدريبي.

ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان إلكتروني تدريبي على التابلت.

ويبدا من الساعة 9 صباحا و حتى الساعة 9 مساءًا، ويؤدي، الطلاب الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، بنظام "أوبن بوك"، ويمكن إجراءه في المنزل أو المدرسة.

وتبادل طلاب بالصف الأول الثانوي، أسئلة وإجابات الامتحان على جروبات خاصة للطلاب، رغم أن الامتحان تجريبي فقط، ولا يضاف إلى المجموع وليس عليه أي درجات.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.

وأضاف الوزير، أن حدوث أي مشكلة لا يستدعي أي توتر لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي، ولا يوجد درجات ولا داعي للخوف لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد وانما "تدريب فقط" ولذلك سمحنا بدخول الامتحان من أى مكان (المدرسة أو المنزل) وكذلك في أى وقت من 9 صباحا إلى 9 مساء، والفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تتأتى من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى أى عمل جماعي.