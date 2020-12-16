كورونا في ألمانيا: الإصابات تصل إلى 38ر1 مليون حالة والوفيات 23100

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فرانكفورت/برلين- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت مدينة فرانكفورت إلى 38ر1 مليون حالة، استنادا إلى بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 23100 حالة، وعدد المتعافين من مرض "كوفيد-19 " الذي يسببه الفيروس إلى 01ر1 مليون شخص.

تجدر الإشارة إلى أنه مضى قرابة 46 أسبوعا على إعلان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وعلى صعيد متصل، أفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء بأن ألمانيا سجلت مستوى قياسيا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة.

وأعلن المعهد أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 952. وكان أعلى عدد سابق للوفيات اليومية جراء الفيروس سجلته ألمانيا يوم الجمعة الماضي بواقع 598 وفاة.

وارتفع الاتجاه في عدد الوفيات اليومية في ألمانيا في الآونة الأخيرة، وهو ما كان متوقعا بعد الزيادة الحادة في الإصابات الجديدة. وارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في ألمانيا منذ بدء الجائحة إلى 23 ألفا و427 وفاة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 27 ألفا و728 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي بلغ 20 ألفا و815 حالة. وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا يوم الجمعة الماضي بواقع 29 ألفا و875 حالة.

ووفقا للمعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و379 الفا و238 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و25 ألفا.

وبلغ معدل الإصابة بالنسبة لكل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام على مستوى ألمانيا 8ر179 إصابة حتى اليوم الأربعاء، مقابلة 7ر173 أمس الثلاثاء.