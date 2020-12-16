الدول الأوروبية تستأنف رحلات ترحيل الأفغان إلى كابول

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مصراوي Masrawy

كابول- (د ب ا):

استأنفت عدة دول أوروبية رحلات ترحيل الأفغان إلى أفغانستان، والتي كان قد تم تعليقها خلال الأشهر الماضية بسبب فيروس كورونا، وذلك بحسب ما قاله مسؤولون أفغان اليوم الأربعاء.

وقد اتخذت بالفعل كل من ألمانيا والنمسا والسويد وبلغاريا والمجر خطوات لترحيل طالبي اللجوء الأفغان الذين تم رفض طلباتهم.

وقد وصل 11 من طالبي اللجوء المرفوضين كابول في وقت سابق من اليوم، عقب ترحيلهم من النمسا وبلغاريا، وفقا لما قاله مسؤول في وزارة اللاجئين والعائدين الأفغانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).

وأكد مسؤولو المطار هبوط طائرة وعلى متنها 10 من طالبي اللجوء المرفوضين من النمسا وشخص قادما من بلغاريا في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.

وكان من المفترض ترحيل مجموعة أخرى من طالبي اللجوء من السويد على نفس الرحلة، ولكن لم يحدث ذلك سبب أزمة فيروس كورونا.

وقال رئيس رابطة الهجرة الأفغانية في السويد أحمد اكليل خليل على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن نشطاء منعوا الرحلة الجوية .

وقال مسؤول أفغاني في كابول إن المجر أرادت ترحيل بعض الأفغان، ولكن أفغانستان احتجت لأن ذلك يتعارض مع اتفاق بين الدولتين.

ومن المقرر أن ترحل ألمانيا مجموعة أخرى من طالبي اللجوء المرفوضين بعد توقف دام أكثر من تسعة أشهر. ومن المقرر أن تصل الرحلة القادمة من ألمانيا إلى كابول غدا الخميس.

ويشار إلى أن قضية ترحيل الأفغان مثيرة للجدل، حيث يقول المنتقدون إن الوضع في أفغانستان خطير ولا يسمح بإعادة طالبي اللجوء إليها.

ويذكر أن المدنيين دائما ما يكونوا هدف الهجمات التي تشنها حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية داعش.