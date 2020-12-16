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بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 89ر1 مليون حالة والوفيات 65006

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بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 89ر1 مليون حالة والوفيات 65006 بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 89ر1 مليون حالة والوفيات 65006

مصراوي Masrawy

10:49 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

لندن- (د ب أ):

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 89ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 65006 حالة. وبلغ عدد المتعافين 4093 شخصا.

ومر نحو 45 أسبوعا منذ الإعلان عن أول إصابة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة.

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