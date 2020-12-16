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جازان.. 154 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"

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جازان.. 154 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" جازان.. 154 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"
بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها 102675 مسحة من خلال عدة مواقع

جازان.. 154 ألف مستفيد من خدمات عيادات

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لعدد 154261 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وبيّنت "صحة جيزان"، أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة "تطمن" بلغ 51586 مستفيدًا؛ فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 102675 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا، مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق"، دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".عيادات تطمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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