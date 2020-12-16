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البر الرئيسي الصيني يسجل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

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البر الرئيسي الصيني يسجل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج البر الرئيسي الصيني يسجل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

مصراوي Masrawy

10:47 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

بكين- (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج تسعة من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86770 حالة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 81821 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

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