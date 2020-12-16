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بايدن يختار الحاكمة السابقة لميشيجن جنيفر غرانهولم وزيرة للطاقة

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بايدن يختار الحاكمة السابقة لميشيجن جنيفر غرانهولم وزيرة للطاقة بايدن يختار الحاكمة السابقة لميشيجن جنيفر غرانهولم وزيرة للطاقة

مصراوي Masrawy

10:32 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

واشنطن- (أ ف ب):

اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن حاكمة ميشيجن السابقة جينيفر غرانهولم لمنصب وزير الطاقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء.

وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تعيينها، ستكون غرانهولم (61 عاما) في الصف الأول للمساعدة على تطوير بدائل للوقود الأحفوري كما وعد بها الرئيس الديمقراطي المنتخب خلال حملته الانتخابية.

وغرانهولم التي كانت مدعية عامة لميشيجن أيضا، كافحت من أجل الطاقة النظيفة ولديها خبرة في المفاوضات مع مجموعات السيارات الكبرى.

وقد عملت بشكل وثيق مع بايدن عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما وكانت هي حاكمة للولاية. كما كانا على اتصال وثيق خلال برنامج إنقاذ صناعة السيارات في 2008.

ويتركز عمل وزارة الطاقة وميزانيتها على الحفاظ على الترسانة النووية الأميركية لكنها تتولى أيضا إدارة مختبرات وطنية ساعدت في تطوير تقنيات متقدمة للطاقة المتجددة.

ويمكن أن تساعد تجربة غرانهولم في قطاع صناعة السيارات في تسريع قبول السيارات الكهربائية وشبكة محطات الشحن، وهما قضيتان من أولويات بايدن.

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