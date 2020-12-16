رئيس الشيوخ يهنئ مرزوق الغانم بإعادة انتخابه رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

هنأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مرزوق علي الغانم، في برقية أرسلها بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن إعادة انتخاب الغانم رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي يعبر عن ثقة نواب المجلس في قدرتكم على تحمل تلك المسئولية الوطنية ومواصلة العطاء اللا محدود لتحقيق كل ما هو في صالح شعب الكويت الشقيق.

وأعلن حرص مجلس الشيوخ المصري على دعم التعاون الفاعل في كافة المجالات وتعزيز آليات العمل البرلماني المشترك مع مجلس الأمة الكويتي لصالح البلدين الشقيقين.

وتوجه رئيس مجلس الشيوخ، بالدعاء لدولة الكويت قيادة وشعبا بمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء والاستقرار.​