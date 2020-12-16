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رصف وتجميل شوارع مدينة بلبيس في الشرقية

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رصف وتجميل شوارع مدينة بلبيس في الشرقية رصف وتجميل شوارع مدينة بلبيس في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:36 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، إنه يجرى تنفيذ أعمال رصف وتجميل شوارع مدينة بلبيس، باستخدام بلاط الإنترلوك.

وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة بلبيس بتذليل العقبات التي تعيق استكمال أعمال الرصف والتجميل الجارية بشوارع المدينة؛ تنفيذًا لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه جرى البدء في تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع الزعبلاوي بعرض 4 أمتار، وطول 70 مترًا، بالإضافة إلى عدد من الشوارع المتفرعة عنه، مثل شارع البلغارية المتفرع من شارع البغدادي بعرض 3.5 أمتار وطول 30 مترًا.

وأضاف رئيس المدينة، أنه جرى رفع بيارات الصرف وعمل غرف تصريف مياه الأمطار؛ وذلك قبل البدء في أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع حفاظًا على المال العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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