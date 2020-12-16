أخبار عاجلة

اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات -
الطائف.. عيادة متخصصة لمساعدة ذوي "الإعاقة البصرية" على الانخراط في المجتمع -
معوقات وإنجازات.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لـ "تحقيق كفاءة الإنفاق" -
ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية -
5 أشياء يجب معرفتها عن الالتهاب الرئوي -
بجدارية فنية.. مركز حي المعابدة ينظّم فعالية اليوم العالمي للغة العربية -
سوني تفاجئ الجميع وتسحب لعبة "بلاي ستيشن" المنتظرة -
شبورة حتى الضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة وفرص سقوط الأمطار -
شغالين.. 8 فئات لا ينطبق عليها قرار تخفيض العمالة بالجيزة -
الغردقة تستقبل أول رحلة قادمة من ألمانيا منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عالميًّا.. إصابات كورونا تقترب من 73.5 مليونًا والوفيات تتجاوز المليون و635 ألفًا

Print
عالميًّا.. إصابات كورونا تقترب من 73.5 مليونًا والوفيات تتجاوز المليون و635 ألفًا عالميًّا.. إصابات كورونا تقترب من 73.5 مليونًا والوفيات تتجاوز المليون و635 ألفًا
تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات تليها الهند ثم البرازيل

عالميًّا.. إصابات كورونا تقترب من 73.5 مليونًا والوفيات تتجاوز المليون و635 ألفًا

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 73.5 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 73 مليونًا و475 ألف حالة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية -كما أظهرت البيانات- فإن عدد الوفيات تجاوز المليون و635 ألفًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وفرنسا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وألمانيا، والمكسيك، وبولندا، وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا

إصابة عضو مجلس نواب بدائرتي في القليوبية بفيروس كورونا

إصابة 25 شخصًا في مؤسسة تعليمية خاصة بفيروس كورونا في طنطا

إصابة 25 شخصًا في مؤسسة تعليمية خاصة بفيروس كورونا في طنطا

رحلة لقاح فيروس كورونا من المختبر إلى ذراعك

رحلة لقاح فيروس كورونا من المختبر إلى ذراعك

انطلاق حملة في إسرائيل للتلقيح ضد فيروس كورونا

انطلاق حملة في إسرائيل للتلقيح ضد فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية