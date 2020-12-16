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وزارة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية المصرية

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وزارة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية المصرية وزارة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية المصرية

مصراوي Masrawy

10:18 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" ودخولها حيز التنفيذ؛ إيمانا من الوزارة بأهمية ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وترسيخ الهوية المصرية في نفوس أبناء بالخارج.

وأكدت مكرم - خلال تصريحات خاصة لقناة (إكسترا نيوز) ، اليوم الأربعاء، أن مصر تواجه الكثير من الحروب والتحديات، مثل حرب طمس الهوية، أي يتم تفريغ الأجيال من الهوية الوطنية واللغة العربية، مشيرة إلى أن الشباب في الخارج يريد من يتحدث إليه لكي ينمي لديهم القيم والعادات والتقاليد والانتماء إلى الوطن.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن وزارة الهجرة نظمت أكثر من 20 برنامجا لأبناء الجيل الثاني والثالث في الخارج بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية ووزارة الدفاع، وتنظيم زيارات ميدانية للصاعقة، والمظلات، وكلية الشرطة، والمجلس القومي للمرأة، والبرلمان، في كل هذه البرامج كان هناك شريحة كبيرة من الأطفال والشباب لا يستطيعون التعبير عن أرائهم أو المشاركة باللغة العربية فنقوم بترجمة كل ما يقال لهم.

وقالت وزيرة الهجرة إنه تم عرض مبادرة "اتكلم عربي" على الرئيس عبد الفتاح ، الذي رحب بالمبادرة وتم تكليفي بدمج الكثير من الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلي مثل العادات والتقاليد والأمثال الشعبية وقبول الأخر والتعايش السلمي مع الأخر، لافتة إلى أن الجمعة القادمة ستقوم منظمة اليونسكو (الأمم المتحدة) بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وأن هذا اليوم تم اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية ضمن اللغات في الأمم المتحدة، وعلى أساس ذلك تم ربط مبادرة اللغة العربية "اتكلم عربي" باليوم العالمي للاحتفال بلغتنا العربية.

واختتمت مكرم بالقول إن وزارة الهجرة لديها الكثير من الأفكار التي تعمل عليها الوزارة وسيتم إطلاقها في بداية العام القادم للشباب والأطفال من الجيل الثاني والثالث في كل الموضوعات وطبقا لتكليفات القيادة السياسية.

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